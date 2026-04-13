Курс валют у 'ПриватБанку' 13 квітня: скільки коштує долар сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,67 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 13 квітня, не змінився і становить 43,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також залишився без змін і складає 51,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,10 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок знизився і складає 43,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився на попередньому рівні – 51,28 гривні.

НБУ встановив на 13 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,46 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,91 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 11 копійок.

Курс долара до гривні в банках сьогодні подешевшав на 3 копійки і складає 43,73 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,23 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 51,25 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,60 гривні за євро.

