Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 16 липня, зріс на 20 копійок і складає 41,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 25 копійок - до 45,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 грн, євро – за курсом 44,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" зріс на 17 копійок і складає 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 41 копійку – до 45,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 16 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,01 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,73 грн/євро, тобто гривня знизилася на 4 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що курс долара наразі піднімається ще й через нові рішення НБУ щодо розширення можливостей для співпраці українського та іноземного бізнесу, збільшення терміну повернення валюти аграріями від експорту з 90 до 120 днів, розширення асортименту оборонної продукції, що закуповується за валюту та інше. Це, за словами експерта, і веде до збільшення попиту на безготівкову валюту, вартість якої безпосередньо впливає і на готівковий ринок.

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