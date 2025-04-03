Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро - 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 3 квітня, подорожчав на 2 копійки і становить 41,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився на рівні попереднього показника - 45,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 44,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на рівні попереднього показника - 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 3 квітня, подорожчав до 45,25 гривні.

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Національний банк України встановив на 3 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 44,63 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Курс долара в банках 3 квітня знизився на 2 копійки і в середньому становить 41,68 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41 гривня за долар. Середній курс євро сьогодні зріс на 20 копійок і складає 45,30 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,70 гривні за євро.

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