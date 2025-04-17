Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 47,39 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 17 квітня, зріс на 15 копійок і становить 41,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 47,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а євро - за курсом 46,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився незмінним і складає 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 17 квітня, подорожчав на 22 копійки – до 47,39 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,05 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,94 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складає 46,95 грн/євро, а курс продажу - 46,70 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 17 квітня, складає 84 411 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 500 540 грн.

Нацбанк встановив 17 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 46,82 грн за один євро, тобто гривня втратила 21 копійку.

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