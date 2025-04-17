Продати долар можна в середньому за курсом 40,90 грн, а євро – 46,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 17 квітня, зріс на 10 копійок і в середньому становить 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,90 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і складає 47,23 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,45 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,05 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,94 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 46,95 грн/євро, а курс продажу - 46,70 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 17 квітня, складає 84 411 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 500 540 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 17 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 46,82 грн за один євро, тобто гривня втратила 21 копійку.

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