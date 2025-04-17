Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 17 квітня, зріс на 10 копійок і в середньому становить 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,90 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і складає 47,23 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,45 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,05 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,94 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 46,95 грн/євро, а курс продажу - 46,70 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 17 квітня, складає 84 411 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 500 540 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
НБУ встановив 17 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.
Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 46,82 грн за один євро, тобто гривня втратила 21 копійку.