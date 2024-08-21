Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,30 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 21 серпня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також знизився на 5 копійок і складає 45,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 грн, євро – за курсом 44,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився незмінним і становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні становить 46,30 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

21 серпня Національним банком України було встановлено офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 гривні за долар. Так, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Курс гривні до євро було встановлено на рівні 45,82 гривні за євро.

21 серпня готівковий курс долара до гривні в банках України зріс на 1 копійку - до 41,65 гривні за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 гривні, а євро – 45,50 гривні.

На думку начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лісового, з другої половини серпня повільно стане помітним "курсовий рух" вгору, хоча це не станеться раптово.

Слід зазначити, що аналітики інвесткомпанії ICU оновили свій прогноз курсу долара до кінця поточного року. Згідно з їхнім прогнозом, американська валюта досягне позначки до 42,6 гривні за долар.

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