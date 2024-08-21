Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 45,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 21 серпня, зріс на 1 копійку - до 41,65 гривні за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 15 копійок і складає 46,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,50 гривні за євро.

Який курс сьогодні в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 6 копійок і складає 41,46 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 45,95 грн/євро (курс продажу – 45,75 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 21 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 гривні за долар, таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Курс гривні до євро було встановлено на рівні 45,82 гривні за євро.

20 серпня стало відомо, що аналітики інвесткомпанії ICU оновили свій прогноз курсу долара до кінця року. Згідно з їхнім прогнозом, американська валюта досягне позначки до 42,6 гривні за долар.

Вас також можуть зацікавити новини: