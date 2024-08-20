Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,82 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 21 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,82 грн/євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,36/41,39 грн/дол., євро – 45,84/45,86 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 20 серпня зріс на 14 копійок - до 41,64 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках можна в середньому за курсом 41,15 грн за долар.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 20 серпня, зріс на 15 копійок – до 41,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові подорожчав на 25 копійок і складає 45,90 грн за євро.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що зараз переходити з гривні на долар невигідно, якщо головною метою є отримати прибуток. За його словами, зараз доцільніше забрати вклад і відсотки та придбати гривневі ОВДП.

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