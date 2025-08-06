Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 6 серпня, знизився на 10 копійок і складає 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 48,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 47,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 6 серпня, подешевшав до 48,54 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 6 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,68 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,09 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 26 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,27 грн/євро, а курс продажу - 48,05 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 6 серпня, складає 114 089 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 758 100 грн.

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