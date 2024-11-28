Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 28 листопада, зріс на 10 копійок і становить 41,85 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 20 копійок і складає 44,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, євро – за курсом 43,30 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер складає 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс одразу на 39 копійок – до 44,44 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

В валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,93 грн/дол., що на 13 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,82 грн. Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 25 копійок і складає 44,40 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

НБУ встановив 28 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником, і це стало черговим історичним максимумом курсу долара до гривні. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,80 гривень за один євро, тобто гривня знизилася на 12 копійок.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зазначив, що за підсумками 2024 року зростання курсу долара в цілому може скласти близько 10%.

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