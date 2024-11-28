Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, євро – 43,58 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 28 листопада, зріс на 10 копійок і в середньому становить 41,90 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і становить 44,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,58 грн за євро.

Який курс долара у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,93 грн/дол., що на 13 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,82 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 25 копійок і складає 44,40 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 28 листопада, складає 95 419,66 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 961 126,69 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 28 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником, і це стало черговим історичним максимумом курсу долара до гривні.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,80 гривень за один євро, тобто гривня знизилася на 12 копійок.

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