Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,92 грн/євро.

Національний банк України на середу, 1 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,21 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 30,92 грн/євро, тобто гривня ослабла на 27 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,13/27,15 грн/дол., до євро - на рівні 30,80/30,82 грн/євро.

Курс на 30 листопада:

Національний банк України на вівторок, 30 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,17 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на грудень:

Експерти прогнозували, що в грудні курс долара закріпиться на позначці вище 27 грн/дол.

Також експерти прогнозують, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій