'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: актуальний курс долара на п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,25 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 2 жовтня, подорожчав на 25 копійок і становить 45,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 51,10 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 50,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю зріс на 41 копійку і складає 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився незмінним і становить 51,02 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 2 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,83 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,70 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 22 копійки і складає 45,22 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,71 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 6 копійок і становить 51,18 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,51 гривні за євро.

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