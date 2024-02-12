Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,02 грн, євро – 41,15 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 12 лютого, зріс на 5 копійок – до 38,05 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 25 копійок і становить 41,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн, євро - за курсом 40,55 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою зріс на 7 копійок – до 41,15 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 12 лютого, підвищився на 6 копійок – до 38,10 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 41,35 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар 12 лютого подорожчав в середньому на 9 копійок – до 38,13 грн/долар, курс євро в обмінниках сьогодні зріс на 23 копійки – до 41,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 12 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,62 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 40,51 грн/євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок поівняно.

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