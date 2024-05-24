Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,16 грн, євро – 43,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 24 травня, зріс на 15 копійок – до 40,25 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 43,75 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,65 грн, євро – за курсом 42,75 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 16 копійок і становить 40,16 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний – 43,67 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 11 копійок і складає 40,26 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,15 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 43,75 грн/євро (курс продажу – 43,59 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 24 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,92 грн/дол. Це стало черговим історичним максимумом курсу долара. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,31 грн/євро, тобто гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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