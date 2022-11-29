Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,90 грн за дол

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні знизився на 4 копійки – до 40,39 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 5 копійок – до 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,90 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

Відео дня

Війна в Україні та ситуація з курсом:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. Регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування валютного ринку.

21 липня Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні на рівні понад 42 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: