Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,83 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 11 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,61 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, трохи зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,83 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,67/41,69 грн/дол., євро – 43,89/43,90 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становила 41,85 грн/дол., що на 10 копійок вище за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,80 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 10 копійок і складає 44,45 грн/євро, курс продажу - 44,25 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 10 грудня, зріс на 5 копійок і становить 41,80 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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