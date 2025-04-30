Продати долар можна в середньому за курсом 41,23 грн, євро – 47,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 30 квітня, знизився на 7 копійок і в середньому становить 41,88 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав також на 7 копійок і складає 47,78 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,00 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,37 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,65 грн/євро, а курс продажу - 47,45 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 30 квітня, складає 94 816 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 935 900 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на середу, 30 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,56 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на середу установлено на рівні 47,28 грн за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

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