Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, а євро – 47,18 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 24 квітня, зріс на 32 копійки і в середньому становить 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і складає 48,00 гривень за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,18 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,63 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,83 грн/євро, а курс продажу - 47,51 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 24 квітня, складає 92 662 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 926 770 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 24 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,67 грн/дол., тобто гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,54 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок.

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