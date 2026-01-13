Долар і євро відійшли від історичних максимумів: який офіційний курс валют на середу

Національний банк України встановив на середу, 14 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок. 

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,32 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,13/43,17 грн/дол., а євро - 50,34/50,37 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - інші новини

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 13 січня, подорожчав на 15 копійок і становить 43,53 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 17 копійок на попередньому рівні і складає 50,87 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,15 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 13 січня, подорожчав на 18 копійок і становить 43,48 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і становить 50,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,88 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: