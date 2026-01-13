Долар і євро відійшли від історичних максимумів: який офіційний курс валют на середу

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,32 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 14 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,32 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,13/43,17 грн/дол., а євро - 50,34/50,37 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 13 січня, подорожчав на 15 копійок і становить 43,53 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 17 копійок на попередньому рівні і складає 50,87 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,15 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 13 січня, подорожчав на 18 копійок і становить 43,48 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і становить 50,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,88 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

