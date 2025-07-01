Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,41 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 2 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, євро продовжує бити рекорди і вперше в історії перетнув позначку у 49 гривень. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 49,41 грн за один євро, тобто гривня послабилася одразу на 42 копійки. Попередній максимум був зафіксований у 1 липня з курсом 48,99 гривні.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,85/41,88 грн/дол., а євро - 49,44/49,45 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 1 липня подорожчав на 10 копійок і становить 42,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні зріс на 10 копійок і складає 49,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,78 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 1 липня зріс на 2 копійки і становить 41,92 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складає 49,50 гривні за євро.

При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,32 гривні, а євро - за курсом 48,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

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