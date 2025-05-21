Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 46,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 21 травня, подорожчав на 2 копійки і в середньому становить 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 47,25 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,50 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,37 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,20 грн/євро, а курс продажу - 46,90 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 21 травня, складає 107 836 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 449 080 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 21 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на середу установлено на рівні 46,65 грн за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

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