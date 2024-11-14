Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 15 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,24 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро від Національного банку на п'ятницю встановлений на рівні 43,47 гривень за один євро. Таким чином, гривня зросла одразу на 48 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,21/41,23 грн/дол., євро – 43,45/43,46 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 14 листопада залишився на попередньому рівні і становить 41,65 грн за долар, а курс євро знизився одразу на 20 копійок і становить 44,55 грн за євро.

Згідно з прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня курс валют на готівковому ринку очікується в рамках 41,2-41,8 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро. Банкір вважає, що ситуація на валютному ринку буде досить прогнозованою, без суттєвих карколомних змін.

Економічні експерти, проаналізувавши ситуацію після виборів президента США, дали українцям поради стосоно валюти - купувати чи продавати.

Вас також можуть зацікавити новини: