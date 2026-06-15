Долар дешевшає на початку тижня: курс валют в Україні 15 червня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,55 грн, а євро – 51,60 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 15 червня, знизився на 9 копійок і складає 45,10 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 3 копійки і становить 52,30 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,60 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,89 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,32 грн/євро, а курс продажу - 52,09 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 15 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок.

Щодо євро гривня дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,86 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що протягом тижня можливі коливання курсу валюти в Україні через психологічний фактор. Регулярний ракетно-дроновий терор впливає не тільки на інфраструктуру чи бізнес, а й на поведінку населення. За його словами, з 15 по 21 червня курс долара перебуватиме в межах 44,4-45,1 гривні на міжбанківському ринку та 44,3-45 гривні на готівковому ринку.

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