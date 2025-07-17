Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,45 грн/євро.

Національний банк України встановив на пʼятницю, 18 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,87 гривні за долар, тобто українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на пʼятницю установлено на рівні 48,45 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,88/41,92 грн/дол., а євро - 48,49/48,53 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,77 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,00 грн/євро, а курс продажу - 48,78 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 17 липня подорожчав на 6 копійок і становить 42,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 49,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,45 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: