Продати долар можна в середньому за курсом 40,47 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 19 червня, знизився на 7 копійок і складає 40,98 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,47 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Скільки коштує долар у Києві сьогодні в обмінниках

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні незначно подешевшав - на 1 копійку, і складає 40,91 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,82 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,20 грн/євро (курс продажу – 44,05 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 19 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,55 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 43,45 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні в більшості кас банків поточного тижня до 21 червня перебуватиме в межах від 39,95 до 41,45 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 40,10 до 41,35 грн/дол.

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