Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,87 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 15 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,17 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 40,87 грн/євро, тобто гривня змінилася на 25 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,14/38,17 грн/дол., євро – 40,83/40,86 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 14 лютого, зріс на 20 копійок – до 38,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,60 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,80 грн, євро - за курсом 40,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні зріс на 9 копійок – до 38,41 грн/долар (продати долар можна за 38,30 грн). Готівковий євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 6 копійок – до 41,65 грн/євро (курс продажу – 41,40 грн/євро).

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