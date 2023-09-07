Наприкінці серпня ситуація з курсом покращилася завдяки дозволу НБУ продавати населенню безготівкову валюту.

Послаблення готівкового курсу гривні, яке спостерігалося останніми тижнями, пов’язане з сезонними факторами, а також анулюванням ліцензії великому обміннику.

Як повідомляється у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку, на ситуацію вплинув дозвіл НБУ продавати населенню валюту онлайн.

Зазначається, що основними чинниками незначного послаблення готівкового курсу та розширення спреду були:

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повернення сезонного чинника – підвищення попиту на іноземну валюту;

ситуативне зростання попиту на готівкову валюту через анулювання ліцензії одному великому гравцю на ринку обміну валюти за систематичні порушення.

"Водночас наприкінці місяця спред (різниця між офіційним та готівковим курсами - УНІАН) знову почав звужуватися, зокрема завдяки дозволу НБУ на продаж валюти онлайн, а курсові очікування залишаються стійкими", - йдеться в документі.

Курс валют в Україні

Національний банк ухвалив рішення з 29 серпня дозволити населенню купувати валюту онлайн – з початку повномасштабного вторгнення продаж громадянам безготівкової валюти не здійснювався. Придбати іноземну валюту онлайн можна в межах ліміту у 50 тис. гривень на місяць в одному банку.

Також регулятор збільшив ліміт на купівлю безготівкової валюти з подальшим обов’язковим її розміщенням на депозит строком від 3 місяців. Тепер ліміт становить 200 тисяч грн.

6 вересня 2023 року в НБУ розповіли, коли відпустять курс у вільне плавання. Зміна режиму курсоутворення можлива за умов настання відповідних передумов та не обмежена в часі, наголосили в Нацбанку.

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