Курс долара знизився 27,70 гривні, а курс євро - до 32,93 гривні.

Національний банк України на четвер, 11 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,70 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,93 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2770,16 (10 березня – 2774,31)

100 EUR – 3293,17 (10 березня – 3297,41)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16: 00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,76/27,77 гривні/долар, до євро – на рівні 33,00/33,02 гривні/євро.

Попередній курс

Національний банк України на середу, 10 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,74 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій