Курс гривні до євро зміцнився до 32,97 грн/євро.

Національний банк України на середу, 10 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,74 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,97 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 10 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2774,31 (9 березня – 2770,91)

100 EUR – 3297,41 (9 березня – 3307,5)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,70/27,73 грн/дол., до євро - на рівні 32,94/32,96 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 9 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,71 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій