Курс гривні до євро зміцнився до 33,21 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 16 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,12 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 33,21 грн/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 6 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожГривня продовжує падати: курс в обмінниках

Офіційний курс

Нацбанк на 16 листопада, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,12 (13 листопада - 28,19)

100 EUR - 33,21 (13 листопада - 33,26)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,11/28,13 грн/дол., до євро - на рівні 33,23/33,24 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 13 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,20 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій