Курс долара зріс до 28,20 гривні, а курс євро - до 33,27 гривні.

Національний банк України на п'ятницю, 13 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,20 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,27 гривні/євро, тобто гривня ослабла до євро на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2819,63 (12 листопада – 2816,1)

100 EUR – 3326,6 (12 листопада – 3314,41)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,18/28,20 гривні/долар, до євро – на рівні 33,28/33,30 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 12 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,16 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій