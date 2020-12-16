Курс долара знизився до 27,74 гривні, а курс євро зріс до 33,80 гривні.

Національний банк України на четвер, 17 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,74 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожКорекція долара: експерт спрогнозував курс валют в УкраїніЗгідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,80 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2773,73 (16 грудня – 2775,9)

100 EUR – 3380,21 (16 грудня – 3368,97)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,80/27,82 гривні/долар, до євро – на рівні 33,90/33,92 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 16 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,76 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій