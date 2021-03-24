Курс долара виріс до 27,87 гривні, а курс євро - до 32,94 гривні.

Національний банк України на четвер, 25 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,87 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожСтабілізація гривні: аналітик назвавши" плюс " нового локдауну в УкраїніЗгідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,94 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2787,06 (24 березня – 2772,95)

100 EUR – 3293,89 (24 березня – 3293,29)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,88/27,89 гривні/долар, до євро – на рівні 32,96/32,98 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 24 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,73 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій