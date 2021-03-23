Офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,93 грн/євро.

Національний банк України на середу, 24 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,73 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,93 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 23 березня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2772,95 (23 березня - 2768,71)

100 EUR - 3293,29 (23 березня - 3300,72)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,76/27,78 грн/дол., до євро - на рівні 33,01/33,03 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 23 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,69 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій