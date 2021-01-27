Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 34,12 гривні/євро.

Національний банк України на четвер, 28 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,16 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 34,12 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 28 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2816,52 (27 січня – 2815,24)

100 EUR – 3412,07 (27 січня - 3418,97)

Курс днем раніше

Національний банк України на 27 січня встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,15 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: УНІАН