Курс євро ослаб до 32,95 гривні, а курс долара залишився без змін - 27,97 гривні.

Національний банк України на понеділок, 29 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 гривні/долар, тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Читайте такожСтабілізація гривні: аналітик назвавши" плюс " нового локдауну в УкраїніЗгідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 32,95 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2796,79 (26 березня – 2796,98)

100 EUR – 3295,32 (26 березня – 3303,37)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,97/27,99 гривні/долар, до євро – на рівні 32,97/32,99 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 26 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій