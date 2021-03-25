Курс гривні до євро ослаб до 33,03 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 26 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 грн/дол., тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,03 грн/євро, тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 26 березня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2796,98 (25 березня - 2787,06)

100 EUR – 3303,37 (25 березня - 3293,89)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,95/27,96 грн/дол., до євро - на рівні 33,02/33,04 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 25 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,87 грн/дол., тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій