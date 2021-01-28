Курс долара зріс до 28,19 гривні, тоді як курс євро знизився до 34,10 гривні.

Національний банк України на п'ятницю, 29 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,19 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 34,10 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США-2819,29 (28 січня – 2816,52)

100 EUR – 3410,35 (28 січня-3412,07)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,07/28,30 гривні/долар, до євро – на рівні 33,80/34,25 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 28 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,17 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький