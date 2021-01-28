Національний банк України на п'ятницю, 29 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,19 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Читайте такожУкраїна може отримати транш МВФ не раніше квітня-JP Morgan
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 34,10 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США-2819,29 (28 січня – 2816,52)
100 EUR – 3410,35 (28 січня-3412,07)
Курс на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,07/28,30 гривні/долар, до євро – на рівні 33,80/34,25 гривні/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на четвер, 28 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,17 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram