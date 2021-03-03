Курс гривні до євро зміцнився до 33,56 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 4 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,85 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,56 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 4 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2784,77 (3 березня - 2793,3)

100 EUR – 3355,65 (3 березня - 3360,06)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,81/27,83 грн/дол., до євро - на рівні 33,54/33,56 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 3 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,93 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій