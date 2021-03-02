Офіційний курс долара знизився до 27,93 гривні, а курс євро - до 33,60 гривні.

Національний банк України на середу, 3 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,93 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 33,60 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 3 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2793,3 (2 березня – 2800,07)

100 EUR – 3360,06 (2 березня – 3371,7)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,94/27,96 гривні/долар, до євро – на рівні 33,62/33,64 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 2 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,00 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій