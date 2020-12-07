Курс долара знизився до 28,24 гривні, а курс євро - 34,26 гривні.

Національний банк України на вівторок, 8 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,24 гривні/Долар, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 34,26 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 13 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 8 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2823,94 (7 грудня – 2829,13)

100 EUR – 3425,86 (7 грудня – 3438,95)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,16/28,18 гривні/долар, до євро – на рівні 34,12/34,14 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 7 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,29 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій