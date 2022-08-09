За словами аналітика, валютний ринок буде відносно спокійним, проте невеликі коливання все ж очікуються.

Останнім часом валютний ринок поступово стабілізується в усіх сегментах, а курс гривні на готівковому ринку посилився до менш ніж 40 гривень/долар. Однією з причин зниження курсу долара стало зменшення ажіотажного попиту й зростання пропозиції готівкової валюти.

Про це РБК-Україна розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Готівковий ринок збалансувався завдяки тому, що відбулося зменшення ажіотажного попиту, а також зросла пропозиція готівкової валюти, в тому числі і за рахунок відкладеної пропозиції з боку фізичних осіб.посприяло зменшенню ажіотажу і рішення НБУ дозволити придбання валюти в банках з подальшим її розміщенням на депозит", - зазначив анатілітік.

За його словами, далі валютний ринок буде відносно спокійним з невеликими коливаннями близько до поточних рівнів.

Експерт вважає, що повернення міжбанківського валютного ринку до стану дефіциту - очікуване явище. Він припускає, цілком ймовірно, що дисбаланси будуть залишатися і далі, а тому збережеться і потреба в інтервенціях НБУ.

Нагадаємо, вчора курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва зміцнився до 39,68 грн / дол. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 38,60 грн за долар.

Вас також можуть зацікавити новини: