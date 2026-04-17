Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,77 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 20 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,89 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася одразу на 25 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,77 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 35 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 16 квітня - 51,42 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,00/44,04 грн/дол., а до євро - 51,82/51,86 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 17 квітня, зріс на 20 копійок і становить 44,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,45 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 17 квітня, зріс на 23 копійки і складає 44,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,18 гривні за євро.

