Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на понеділок

Національний банк України встановив на понеділок, 20 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,89 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася одразу на 25 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,77 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 35 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 16 квітня - 51,42 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,00/44,04 грн/дол., а до євро - 51,82/51,86 грн/євро. 

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 17 квітня, зріс на 20 копійок і становить 44,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,45 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 17 квітня, зріс на 23 копійки і складає 44,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,18 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: