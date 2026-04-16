Євро встановило новий рекорд щодо гривні: офіційний курс валют на п’ятницю

Національний банк України встановив на п’ятницю, 17 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,64 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,42 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 15 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 15 квітня - 51,33 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,76/43,79 грн/дол., а до євро - 51,61/51,66 грн/євро. 

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 16 квітня, зріс на 7 копійок і складає 43,82 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і складає 51,70 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,98 гривні за євро. 

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 16 квітня, зріс на 15 копійок і становить 43,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав також на 15 копійок і складає 51,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,25 гривні, а євро - за курсом 50,85 гривень за одиницю іноземної валюти.

