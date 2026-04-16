Євро встановило новий рекорд щодо гривні: офіційний курс валют на п’ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,42 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 17 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,64 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,42 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 15 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 15 квітня - 51,33 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,76/43,79 грн/дол., а до євро - 51,61/51,66 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 16 квітня, зріс на 7 копійок і складає 43,82 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і складає 51,70 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,98 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 16 квітня, зріс на 15 копійок і становить 43,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав також на 15 копійок і складає 51,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,25 гривні, а євро - за курсом 50,85 гривень за одиницю іноземної валюти.

