'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: курс долара і євро на п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,05 грн, євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 17 квітня, зріс на 20 копійок і становить 44,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,45 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю подорожчав на 19 копійок і складає 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою зріс на 27 копійок – до 52,08 гривні.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 17 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,64 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,42 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 15 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 15 квітня - 51,33 грн/євро).

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 17 квітня, зріс на 23 копійки і складає 44,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,18 гривні за євро.

