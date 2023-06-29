Американську валюту можна продати за курсом 36,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 29 червня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 5 копійок - до 41,15 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 40,15 грн/євро.

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Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, аналітики інвестгрупи ICU зазначили, що готівковий курс гривні збільшив укріплення з початку року до 6 відсотків і продовжує зростання. За їхніми оцінками, попит на валюту на роздрібному ринку залишається високим, але активність зміщується в бік готівки.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 29 червня, послабився на 5 копійок – до 37,45 грн/дол.

Суттєва міжнародна допомога разом із меншими обсягами інтервенцій НБУ сприяла зростанню міжнародних резервів до найвищого за останні 11 років рівня. Це дозволило стабілізувати курс гривні, за даними НБУ.

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