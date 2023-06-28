Гривня зміцнилася на 9% з початку року.

Ситуація на валютному ринку України поліпшилася – готівкова гривня зміцнилася на 9% з початку року, а готівковий курс практично зрівнявся із безготівковим.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, опублікованому Національним банком України. У документі повідомляється, що, порівняно з зимовими місяцями, скоротилися обсяги валютних інтервенцій НБУ. Цьому сприяло зростання обсягів продажу валюти аграрними підприємствами для проведення посівної кампанії та зменшення попиту на валюту з боку імпортерів енергоресурсів у весняні місяці.

Також зменшилися відпливи коштів за операціями з картками, у тому числі завдяки врегулюванню діяльності грального бізнесу.

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"Як наслідок, готівкова гривня зміцнилася на 9% з початку року, а готівковий курс практично зрівнявся із безготівковим. Наприкінці минулого року різниця між ними сягала 10%. Відтак поліпшилися курсові очікування бізнесу і населення. Це, у свою чергу, знижує попит населення на валюту. Зокрема, у травні обсяги чистої купівлі валюти населенням були найменшими з минулого серпня", - йдеться у звіті.

Зазначається, що суттєва міжнародна допомога разом із меншими обсягами інтервенцій НБУ сприяла зростанню міжнародних резервів до найвищого за останні 11 років рівня. Наприкінці травня їхній обсяг сягнув 37,3 млрд дол., що еквівалентно майже п’яти місяцям майбутнього імпорту.

"Такий запас міцності дає більше можливостей для поступового перегляду валютних обмежень", - зазначили у Нацбанку.

Що відбувається з курсом

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 28 червня, послабився на 5 копійок – до 37,40 грн/дол.

У квітні Національний банк поліпшив свій прогноз економічного зростання в 2023 році з 0,3% до 2%. Також регулятор очікує, що в 2023 році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня.

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