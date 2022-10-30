Курс євро сьогодні становить 39,00 гривень.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 39,40 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього показника - 39,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,90 грн за дол., євро - 38,00 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 38,31 грн.

Курс валют в Україні під час війни

Національний банк України з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

Що говорять експерти про курс валют в Україні

Економіст та фахівець економічної експертної платформи Олег Гетьман зазначив, що долар недостатньо стабільний, тому не слід очікувати, що його курс зафіксується на довго. Він зауважив, якщо зараз курс долара падає, то не можна точно сказати, що він не збільшиться в листопаді або в наступному році.

У свою чергу економічний експерт Данило Монін вважає, що курс долара до гривні в листопаді й до кінця року, швидше за все, зафіксується приблизно на поточному рівні.

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