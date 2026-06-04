У банках подешевшав євро: свіжий курс валют на четвер

Продати долар можна в середньому за курсом 44,08 грн, а євро – 51,20 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 4 червня, залишився на попередньому рівні і складає 44,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,08 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 51,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,80 грн/євро, а курс продажу - 51,60 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 4 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,35 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 3 червня – 44,34 грн/дол.).

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,53 гривні за один євро, тобто українська валюта зросла на 13 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначав, що сезонний фактор на початку червня працюватиме на користь гривні, водночас ситуація на валютному ринку й надалі залежатиме від ширшого набору факторів – зокрема, від вартості пального, воєнних ризиків та стану енергосистеми.

Вас також можуть зацікавити новини: